Tyrhone James Tabernilla kampeon sa standard chess

NASIKWAT ni Tyrhone James Tabernilla ang boys under-16 crown sa standard competition ng 8th Eastern Asian Youth Chess Championship 2024 sa Cititel Hotel sa Penang, Malaysia nitong Biyernes ng gabi.

Ang 16-anyos na si Tabernilla, Grade 11 student ng De La Salle Santiago Zobel School Vermosa, ay umiskor ng 7.0 puntos sa bisa ng limang panalo at apat na tabla pagkatapos ng siyam na round upang pamunuan ang kaganapan.

Tinalo ng Imus City pride na si Tabernilla sina Junze Chen ng China (round 1), Wei Yang Lim ng Malaysia (round 2), Burentegsh Aldar ng Mongolia (round 3), Io Aristotle Nikolai Calica ng Pilipinas (round 6) at Keith Adriane Ilar ng ang Pilipinas (round 9).

Tabla siya kina Wang Ip Boris Chan ng Hong Kong (round 4), Le Minh Hoang Huynh ng Vietnam (round 5), Dianqi Lin ng China (round 7) at Feng Wei Ferris Lim ng Malaysia (round 8).

“I am very happy with my victory because almost all of the top players in Asean and Asia joined the tournament,” sabi ni Tabernilla. (Elech Dawa)