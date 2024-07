Triple Crown 3rd leg umaatikabong laban

KAKASAHAN ng magka-kuwadrang sina Batang Manda at Primavera ang tikas ni Ghost paglarga ng 3rd at last leg ng 2024 Philracom Triple Crown Stakes Race sa Metro Turf saTanauan City, Batangas ngayong araw ng Linggo.

Gagabayan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee Patty Ramos Dilema si Batang Manda, habang si veteran rider Jeffrey Bacaycay ang papatong kay Primavera para harapin ang lima pang kabayo na kalahok.

Sina Batang Manda at Primavera ay pag-aari ni Benjamin Abalos.

Walang Triple Crown sweep ngayong taon dahil si Ghost ang nagwagi sa unang leg habang si Bea Bell sa pangalawa.

Subalit si Ghost na lang ang tatakbo sa third leg dahil hindi na kasali si Bea Bell.

Ang ibang kalahok sa event na nakalaan ang P2.5M guaranteed prize na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta ay sina Added Haha, Amazing, High Dollar, Still Somehow at Worshipful Master.

May distansiyang 2,000 metro, hahamigin ng mananalong kabayo ang P1.5M premyo, susungkitin ng second placer ang P562,500 habang P312,500 at P125,000 ang third at fourth ayon sa pagkakasunod.

Makokopo naman ng breeder ng mananalong kabayo ang P125,000 habang tig P75,000 at P50,000 ang second at third.

Tiyak na maganda ang mga lineup na pasisibatin ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) sa mismong araw ng karera. (Elech Dawa)