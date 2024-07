Itinuturing ng isang transport group na nagtagumpay ang kanilang hanay sa paglulunsad ng mga jeepney strike matapos maglabas ng resolusyon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na pahintulutan ang pamamasada ng mga unconsolidated jeepney sa mga ruta na kaunti lamang ang nag-consolidate.

“Ito po ay tagumpay. Tagum¬pay po ito ng serye ng ating mga rally at welga lalo na noong welga noong April, April 29, 30 at May 1,” wika ni Mody Floranda, presidente ng Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Operator Nationwide (PISTON) sa interview ng Teleradyo.

Tinutukoy ng transport leader ang inisyung Board Resolution No. 53 Series of 2024 ng LTFRB, kung saan ang mga unconsolidated public utility vehicle ay maaari pa ring pumasada kahit hindi na maghain ng aplikasyon sa consolidation basta’t aprubado ito ng Local Public Transport Route Plan (LPTRP) at Route Rationalization Plan (RRP).

Ang resolusyon ay nilabas noon pang Abril 30, 2024 sa gitna ng nilunsad na nationwide transport strikes upang kontrahin ang public utility vehicle modernization program ng gobyerno.

Inamin mismo ni LTFRB Chairman Teofilo Guadiz III na may mga ruta ang apat na consolidated jeepney lang ang pumapasada.

“Gumawa po kami ng isang board resolution hindi dahil sa failure po ito kung hindi dahil iisa o apat lang ang bumabiyaheng jeep,” wika ni Guadiz sa isang radio interview.

Binanggit ni Guadiz na mga ‘gray area’ ito na kailangang i-exempt sa patakaran ng consolidation.