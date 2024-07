Tambalang Kathryn, James pinu-push

Lingid sa kaalaman ng lahat, may fan groups bilang love team sina Kathryn Bernardo at James Reid since 2015 pa.

Tahimik lang silang nakamasid at naghihintay ng tamang panahon.

While waiting sa dinarasal na pagsasamahang proyekto ng KathReid (tawag ng fans sa tandem ng dalawa) ay full support muna sila bawat solo career nina Kath and James.

Pero ‘yung dating tahimik at nagmamatyag lang sa socmed ay nabuhayan ng loob at pag-asa nang kumalat sa online world ang pictorial ng Asia’s Phenomenal Superstar para sa Gucci nitong Biyernes ng gabi.

Mas nauna at matagal nang brand ambassador ng Italian luxury fashion brand ang ex-boyfriend ni Nadine Lustre kaya naman tuwang-tuwa ang KathReid fans nang mapabilang si Kath sa local celebrities na nag-e-endorse ng nasabing brand.

Unti-unti na raw nagkakaroon ng linaw at posibilidad ang pinapangarap nilang pagsasama sa pelikula o teleserye ng kanilang mga idolo.

Expected na rin nilang magsama muna sa isang Gucci event sa bansa sina Kath at James.

Bakit nga ba ang hindi? In fairness, parang bagay naman sila. Morena si girl at tisoy naman si boy!

Bongga!