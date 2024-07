Speed boat na may lulang 16 empleyado, tumaob

Isang speed boat na may sakay na labing-anim na empleyado ng gobyerno at pulis ang tumaob sa baybayin ng Brgy. Tumalutab, Zamboanga City noong Biyernes ng umaga.

Nabatid na 14 sa mga pasahero nito ay mula sa pamahalaang lungsod ng Zamboanga habang dalawa mula sa Zamboanga City Police Office.

Wala namang naiulat na nasawi sa nasabing insidente kung saan masuwerte ring nasagip ng Zamboanga Second Mobile Force Company-Seaborne ang lahat ng sakay.

Lumalabas sa imbestigasyon na patungo sila sa isla sakop ng Barangay Tumalutab para magsagawa ng assessment kaugnay sa Seal of Good Local Governance Program ng Department of Interior and Local Government nang lumubog ang kanilang bangka.

Dinala naman sila sa Zamboanga City Mobile Force headquarters at sa isang ospital para sa medical assessment. (CS)