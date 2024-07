SONA, sana

**Beauty Pageant ng mga Datu’t Reyna?**

Sa bawat SONA, parang parada ng mga datu’t reyna, magara’t bongga, Mga mambabatas, runway ang hakbang, pantasyang nagmomodelo ng gala?

Ngunit sana’y hindi lang paporma, serbisyo’y maging totoo, Hindi puro kabig, tulong at dunong sana’y sapat at buong-buo.

**Kaya pa ba ibaba ang Presyo ng Bigas?**

Pangakong bigas sa P20, ngayo’y P50 o P60, bakit sobrang taas? Sana’y tulungan ang magsasaka’t mangingisda, iahon sa hirap, Para sa saganang pagkain, sa bawat mesa’y tagumpay at tiyak.

**Kapayapaan at Kaayusan, Kailan?**

Sa usaping kapayapaan, batas ay dapat pagtibayin, Upang krimen at dahas ay mawala, mamamayan ay mapayapa’t luwagan.

Sana’y patas ang pagpapatupad, walang kinikilingan, Para sa kaligtasan ng lahat, kapayapaan ang kaharian.

**Maganda daw ang Ekonomiya, Bakit mataas ang mga Presyo?**

Sinasabing top 2 tayo sa ASEAN sa pag-unlad, Ngunit presyo’y sobrang taas, sana’y mapababa agad.

Malalaking kompanya’y milyun at bilyon ang kita, Sana’y tulungan din ang maliliit, MSMEs na mas higit ang halaga.

**Patakarang Panlabas para sa Ekonomiya, Hindi Disgrasya**

Sana’y tunay na malaya at praktikal ang foreign policy, Katulad ng Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam, na may balanse’t sigla. Kaibigan nila US, China, Russia, lahat kasama nila, Diplomasya’y kalakalan, walang digmaan o masalimuot na drama.

**Pamumuhunan sa Kinabukasan ng Tao**

Sana’y hindi sa tangke at jet ang mga bilyong dolyar, kundi sa tao, Sa eskwela, ospital, kalusugan ng bawat mamamayan, yan ang kailangang totoo. Hindi pag-imbita sa sundalong dayuhan, kundi sa turista’t mamumuhunan, Para sa kinabukasan, edukasyon at kalusugan ang pagtuunan.

**Laban sa Korapsyon, Kailan Totoohanin?**

Sana’y batas na pagsugpo ng korapsyon, walang butas, Hindi sa ospital ang kulungan, kundi parusa’t bilangguan para sa mga Hudas. Lumikha ng ahensya laban sa korapsyon, hulihin ang magnanakaw, Para ‘di lustayin ang trilyon-trilyong pisong pera ng bayan, serbisyo hindi halimaw.

**Usok sa Baga, Usok sa Kapaligiran?**

Sa bawat hithit ng usok, kalusugan ay nalulunod, Baga ng 16.4 milyong Pinoy ay nasusunog, katawan ay bumabagsak.

Kanser, emphysema, bronchitis—sakit na nagtatakda, Iwasan donasyon ng tabako, DOJ at DSWD, please huwag payagan ang abuso.

**Reporma, Hindi Porma, Pag-asa ng Bayan**

Sa ating mga lider at mambabatas, sana’y lubos magtrabaho’t magkaisa, Hindi puro ingay, porma at drama, magserbisyo nang tama. Sa bawat hiling at sana para sa mapayapang kinabukasan, Sa puso’t isip ng bayan, makamit sana ang tunay na kasarinlan at kaligayahan.

—

(Email: willsoonflourish@gmail.com. Sundan Wilson Lee Flores sa Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, @ianwilsonleeflores sa TikTok)