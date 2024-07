Tahasang sinabi ni Sen. Sherwin Gatchalian na dismayado siya at hanggang ngayon ay hindi pa rin nasasakote ang nagtatagong si suspended Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo.

Si Guo ay ipinapaaresto ng Senado sa Senate Sgt-At-Arms pero bigo silang matunton ang alkalde, pati na ang tatlong kapatid nito, ama at ina pati na ang pork barrel scam convict na si Dennis Cunanan.

Nagpatulong na ang Senado sa Philippine National Police (PNP) at National Bureau of Investigation (NBI) upang madakip si Guo at ang pamilya nito.

“Very disappointed ako. Disappointed ako na talagang nagtago siya at iniiwasan niya ang batas at actually elected official pa rin siya, si Alice Guo, hindi pa naman siya natanggal sa puwesto at kasalukuyan duly elected official siya at dapat nirerespeto niya ang batas dahil hinalal siya ng taumbayan. Pero siya mismo kahit hinalal siya ng taumbayan, umiiwas siya sa batas at hindi siya nagpapatupad ng tamang proseso,” diin ni Gatchalian sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

“At alam ko na talagang pinipilit ng ating kapulisan, ng ating law enforcement agencies na mahanap siya pero alam natin ngayon na nagtatago siya dahil isang linggo na ring lumalabas ito sa balita. And Im sure alam niya, alam ng abogado niya, alam ng kamag-anak niya na mayroong arrest order para sa kanya dapat magpakita siya dito sa Senado,” giit pa niya.

Minaliit naman ni Gatchalian ang mga pino-post ni Mayor Guo sa Facebook dahil wala itong katuturan at hindi maaaring magamit sa kanyang depensa.

“Sa totoo lang ‘yung mga post niya sa Facebook wala namang bearing ‘yan. Puwedeng mag-imbento uli siya ng kuwento. Puwede siya mag-imbento ng dahilan, walang bearing ang kanyang posting pero para sa akin, talagang ¬unang-una umiiwas siya sa batas at pangalawa dine-deflect niya ang totoong isyu,” diin ni Gatchalian.