Parang kailan lang nang magsimula ang bakasyon ng mga mag-aaral at guro sa karamihan ng paaralan sa bansa.

Parang kailan lang nang talakayin ko sa espasyong ito ang ibig sabihin ng ‘bakasyon’ na nagmula sa literal na pansamantalang pagbakante ng bahay patungo sa isang lugar na mas komportable.

Parang kasisimula pa lamang ng bakasyon pero, heto, malapit na uli ang pasukan. Sa mga pampublikong paaralan sa bansa, ngayong Hulyo 29 ang simula ng pasukan. Sa pinagtuturuan kong matandang unibersidadsa Maynila, sa Agosto 9.

Bagamat hindi pa nagpapasukan ng mga bata at wala pang aktuwal na klase, hindi naman ibig sabihin nito ay hindi pa nagtratrabaho ang mga guro. Nagsimula na ang kaliwa’t kanang pagsasanay at paghahanda ng mga guro. Karaniwang paksa ng mga pagsasanay ay ang paggamit ng teknolohiya at makabagong paraan ng pagtuturo at ang bagong kurikulum.

May mga pagsasanay din hinggil sa pakikitungo sa bata. Alam naman natin na kasabay ng pagbabago ng panahon ay ang paraan kung paano din dapat pakikitunguhan ang marami sa atin. Nagbabago ang paraan ng pagtuturo kung paanong nagbabago rin ang pakikitungo sa iba’t ibang henerasyon ng mag-aaral.

Pangkaraniwang hinaing na ng mga beteranong guro ang pagsasabing iba na ang henerasyon ng mga kabataan ngayon. Pinaghahambing ang kasalukuyan sa dating panahon lalo na noong hindi pa komplikado’t hindi pa malaganap ang teknolohiya at internet.

Tanggap ko ito. May nagbabago dahil ganoon naman talaga ang katangian ng tao na umaakma sa panahon. Nagbabago tayong lahat sanhi ng maraming salik at impluwensiya. Mayroon lamang na hindi masyadong kapansin-pansin ang pagbabago, mayroon talagang tahasan, kitang-kita. Ramdam na ramdam.

Kaya bilang bahagi ng sektor ng edukasyon, lagi kaming isinasailalim sa pag-aaral at maraming pagsasanay. Inihahanda kami sa kakaharaping klase dahil nagbabago ang panahon. Bago magsimula ang pasukan, maraming ang ‘seminar’ ang pinagdaraanan ng mga guro.

Lagi nating naririnig ang ‘seminar’. Noong kasagsagan ng pandemya, nagsimula ang seminar na idinadaos gamit ang internet. Kaya naman nagkaroon ng kung tawagin sa socioliguistics ay salitang portmanteou, ito ang ‘webinar’ o seminar na isinasagawa sa web o internet.

Nang lumuwag ang sitwasyon, nabawasan na ang mga webinar. Bumalik sa dati. Naging ‘seminar’ na uli o iyong pisikal na magtatagpo ang mga kalahok at tagapagsalitasa isang bulwagan.

Nakatutulong ang seminar sa mga guro. Lalo na kung talagang makabuluhan ang paksa at magaling ang tagapagsalita. Idagdag pa na maganda ang lugar at masarap ang pagkain. Sa iba, may kasama pang kape para hindi antukin ang kalahok.

Maaring tumagal ang seminar ng ilang araw. Pagkatapos nito, inaasahang may nadagdag na galing o talino sa kalahok. Dapat may naipunla. Dahil ang nasa ubod ng salitang ‘seminar’ na mula sa Latin na ‘seminarium’ aypunlaan o lupang tinatamnan ng buto o seed na kalaunan ay magiging halaman.

Kaugnay ng salitang ‘seminar’ ang ‘seminaryo’ kung saan naman sinasanay ang mga maglilingkod sa mananampalataya ng Diyos.

Bilang guro, dapat laging may bagong usbong na talino at kakayahan akong maituturo sa iba. Kailangan ng pagpupunla.

