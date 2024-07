Tambak ang reserbang pondo ng Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) kaya marapat lang ipagamit sa mga proyekto ng gobyerno ang P89 bilyon reserve fund, ayon kay Sen. Sherwin Gatchalian.

“Ako, bibigyan ko ng malaking flexibility at leeway ang Department of Finance dahil doon sa mga nabasa kong reports P500 billion pa ang nasa kaban ng PhilHealth at dahil nga ang laki pa ng mga reserve fund at malaki pa ang pondo na sa loob ng PhilHealth, kahit na ilang taon nilang gagastusin ‘yan, hindi mauubos,” diin ni Sen. Sherwin Gatchalian sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

“So ‘yung tinransfer na P80 plus billion, 89 yata ‘yun to be exact, ay maliit lang na bahagi doon sa kanilang reserve fund,” paliwanag pa ni Gatchalian.

Ilang senador ang tumutol sa naging hakbang ni Finance Secretary Ralph Recto dahil hindi raw dapat pinapakialaman ng gobyerno ang pondo ng PhilHealth na galing sa kontribusyon ng mga manggagawang Painoy.

Pero ayon kay Gatchalian, alam ni Recto ang kanyang ginagawa at hindi niya pababayaan ang mga Pinoy na nangangailangan ng medikal na atensiyon.

“Importante na may flexibility mag-manage ng pondo ang Department of Finance dahil alam rin naman natin may maraming tayong pangangaila-ngan sa classrooms, sa kalsada, sa pagbibigay ng tulong sa iba pang programa. So importante ang flexibility na ‘yan. At ako naniniwala rin na andyan si Sec. Recto na hindi niya pababayaan ang mga kababayan natin pagdating sa kanilang health concerns,” saad ni Gatchalian.