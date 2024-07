Nagkabalikan! Christine, Nico tinuldukan cheating issue

Tinuldukan na nina Christine Belmas, Nico Locco ang cheating issue sa kanila na nagsimula sa ‘EXpecially For You’ segment ng ‘It’s Showtime’.

Nagkabalikan nga sina Christine, Nico noong June.

Nabuking ang balikan nina Christine, Nico nang samahan, bantayan ng huli ang una sa presscon ng Vivamax movie na ‘Kaskasero’ ngayong araw na ito (Saturday).

Sabi nga namin kay Christine, ang haba-haba ng buhok niya dahil walang pakialam si Nico na nagpakita sa entertainment press, vloggers.

“Last week of June kami nagkabalikan ,” sey ni Nico.

Sabi naman ni Christine, happy siya dahil si Nico ang first boyfriend niya.

“He’s my first boyfriend,” na sumingit nga si Nico sa sinabing iyon ni girlfriend at sinabihan si Christine na, “Hopefully I’m also the last!”

Nagpaliwanag nga pala si Nico sa pagiging cheater niya.

Hindi naman daw niya ikinakaila na nag-cheat talaga siya kay Christine noong bago pa lang silang magkarelasyon at hindi pa sila ganoon kaseryoso ng kanyang girlfriend.

“Pero noong serious na ‘yung relationship namin ni Christine, never na akong nag-cheat sa kanya!” tsika ni Nico.

At kahit noong panahon na hiwalay silang dalawa, never din daw nambabae pa si Nico.

“Never na. Kahit noong naghiwalay kami, walang ibang babae. Hindi ako nag-cheat na sa kanya,” tsika pa ni Nico.

Bongga! (Jun Lalin)