Nadine pinakitang importante ang mga faney

Kinaaliwan ng fans at netizens ang ginawang gesture ni Nadine Lustre sa last mall show niya sa Laguna.

Mula sa audience ay super effort ang isang fan na dumayo pa sa nasabing probinsya para lang makita nang personal at mapansin ng idolo niya.

May bitbit itong regalo para kay Nadine kaya naman todo effort nito para lang makuha ang atensiyon ni Nadine na nasa stage that time at nagpo-promote ng produktong ine-endorso niya.

Hindi naman nabigo ang faney at naagaw niya ang pansin ni Nads at tinawag ang tagahanga.

Kukunin na sana ni Nadine ang pasalubong ng fan nang may mga tumulak sa kanya palayo sa faney, pero hindi tumigil ang aktres para makuha niya mismo ang regalo.

Super touched naman ang fan dahil nagtagumpay siya sa intensiyong maregaluhan ang idolo.

Komento nga ng netizens, resibo at patunay lamang ito kung gaano kabait ang aktres sa kanyang mga tagahanga.

Kaya naman love na love siya ng mga followers niya kahit na hindi ganoon ka-active sa pelikula at telebisyon ang ex-girlfriend ni James Reid.

Mas concentrated kasi si Nadine sa mga lumalago niyang business kasama ang boyfriend na si Christophe Bariou kaya mukhang dedma muna siya sa kanyang showbiz career.

‘Yun na! (Ogie Rodriguez)