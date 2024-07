Kinumpirma ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) nitong Sabado na isasara muna nila ang wheelchair ramp sa EDSA-Philam station ng EDSA Busway sa Quezon City bunsod ng kritisismo.

Ayon kay MMDA acting chairman Romando Artes, lalagyan nila ito ng wheelchair lift at ire-repair ang rampa sa busway upang maging user friendly ito.

“Sa amin po kasing¬ observation, wala halos gumagamit ng bus carousel na naka-wheelchair. Buti na lang na-criticize din po kami kaya napag-isipan naman po kung paano ia-address ‘yong issue,” wika ni Artes.

Nagsimula na nitong Sabado ang pagre-repair sa ramp at posibleng abutin umano ito ng dalawang buwan bago matapos at magamit ng mga person with disabilities (PWD).

“In the meantime, isasara po muna namin habang ginagawa. Maghahagdan muna po ang ating mga kababayan,” paliwanag ng MMDA chief.

Hindi na umano maglalabas ng karagdagang pondo ang MMDA dahil sasagutin na ng contractor ang karagdagang gastos.

Naniniwala naman si Artes na hindi masyadong matarik ang ramp sa kabila ng pahayag ng National Council on Disability Affairs na mahirap itong gamitin ng mga PWD.

“‘Yong anggulo na nag-viral sa Facebook, mukha siyang slide. Pero kung titingnan niyo po sa other angle niya, hindi naman po siya ganon katarik,” katuwiran ni Artes.

Naunang pinaliwanag ng MMDA na may pinatupad na height restriction ang Metro Rail Transit kaya hindi na¬ging perpekto ang disenyo ng pagdudugtong sa elevator at footbridge.

“Ito po ay inilagay pa rin namin despite that dahil po marami pa rin naman pong PWDs ang puwedeng gumamit, gaya ng buntis, medyo pilay lang ng kaunti, senior citizen. Marami pa rin pong makikinabang dito,” saad ni Artes.