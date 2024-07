Matapos ilunsad ng Lalamove ang #DeliveryHeroKoTo initiative bilang pagkilala sa sipag at dedikasyon ng kanilang mga partner drivers, buong sigla namang binida ng mga user ng delivery platform ang kanilang mga “Favourite Driver”.

Anila, maituturing talagang “hero” ang karamihan sa mga ito, na bukod sa pagiging masigasig sa pasada ay nagbibigay din ng serbisyong de-kalidad, na malaking tulong para sa mga users.

Pagkilala sa mga Mahusay na Lalamove Partner Drivers.

Wari’y talagang tumagos sa puso ng mga gumagamit ng Lalamove ang kampanyang #DeliveryHeroKoTo. Napakaraming Lalamove users ang agad na nagbida ng kanilang napusuang masipag na driver. Bayaning maituturing ang mga ito, dahil sa kanilang maingat at may malasakit sa paghatid ng package, na tinitiyak ang kasiyahan ng mga kostumer.

Bumaha sa social media ang mga kwentong nakakataba ng puso mula sa mga maliliit na negosyante tungkol sa kanilang mga paboritong Lalamove drivers.

Sa kanyang Facebook post, sabi ng isang business owner na si Lariza Garcia, “as an owner of a business, critical sa amin ang oras, dapat paspasan, sabi nga nila. Buti na lang may kaagapay ang gaya namin na mga SME pagdating sa logistics. Minsan kahit may sarili ka ng sasakyan, madami pa ding pagkakataon na Lalamove ang kapartner ko sa mga delivery and pick up. Napakahirap lalo na kung malayo ang destination o location ng mga transaction. Mahirap mag-ubos ng oras sa biyahe. Buti na lang may mga reliable na akong driver na maasahan. Mabilis makarating sa akin ang dokumento ko na kailangan kahit pa malayo. Tiwala din ako na makarating ang padala ko. Lalamove #DeliveryHeroKoTo pays tribute sa mga rider ko na kahit gaano kadami ang padala o kahit ang daming drop off point eh maasahan mo. Thank you talaga mga kuya rider.”

Ayon naman sa mommy blogger na si Aci Bornea, “#Lalamove ang gamit ko sa pagsend ng prizes and giveaways, alam nyo yan! And now that I’m channeling the Mompreneur in me, @lalamoveph pa din ang gamit ko to deliver my stuff like: 1. Mga bagay-bagay na naiwan sa bahay, 2. Delivering orders from my online shop, 3. And my current favorite: their trucks. Madalas magamit for ingress/egress as an exhibitor sa mga school fairs, bazaar, mall events and the likes. Ang laking tulong talaga nito! Lalong lalo na kung matulungin pa ang driver!”

Talagang saludo ang mga maliliit na negosyo sa Lalamove. Sa pamamagitan kasi ng abot-kayang delivery service at maaasahang partner drivers nito, naging napakahalaga ng Lalamove sa kanilang araw-araw na operasyon at patuloy na tagumpay.

Paboritong Driver Mo, Ibida Mo!

₱5,000 na wallet credits ang naghihintay para sa sampung masuwerteng Lalamove users na nagbida ng kanilang #DeliveryHeroKoTo. At hindi lang ‘yan, sampung ‘Favourite Drivers’ naman na ibinida bilang #DeliveryHeroKoTo ang tatanggap ng ₱10,000 cash, kasama pa ang grocery o gadget package.

Pwede pang sumali hanggang July 29! Mag-screenshot lamang ng iyong “Favourite Driver” sa Lalamove app at i-post siya sa iyongFacebook account. Idetalye sa post ang magagandang katangian ng driver – gaya ng pagiging nasa oras, maingat sa pagdeliver, at pagiging magalang. Huwag kalimutang isama ang hashtag na #DeliveryHeroKoTo.

Sumali na sa #DeliveryHeroKoTo at ibida ang kabayanihan ng mga paborito nyong mga Lalamove drivers.