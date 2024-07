Kyline Alcantara nagbago mukha, nagpakamalang sina Nadine Lustre, Arci Munoz

Kaloka ang reaksiyon ng mga fan sa bagong look ni Kyline Alcantara. Kasi nga, napagkamalan nila si Kyline na sina Nadine Lustre, Arci Munoz.

Sa unang tingin nga kasi, parang pinaputing Nadine ang dating ni Kyline. At pasado nga rin siya na batang Arci, ha!

Well, marami nga ang nagsasabi na ang ganda-ganda ni Kyline ngayon, at ramdam mong super inspired talaga siya sa love life niya, si Kobe Paras.

Heto nga ang chika ng mga netizen:

“Hala, unang tingin ko, akala ko si Nadine. Kahawig na kahawig niya. Gayang-gaya niya ang pag-emote ni Nadine, ha!”

“Ay, akala ko si Arci, o para silang kambal, ha! Mas bata nga lang si Kyline.”

“Ang ganda ni Kyline, nagbabago ang itsura niya, puwedeng Arci, puwedeng Nadine.”

“Ang sarap magpaapak kay Kyline, super ganda niya.”

“Teka, shet sino ka ba talaga, si Nadine ka ba o si Arci?”

Well, again and again, iba talaga pag in love, di ba? Mas lumalabas ang kagandahan, o natural na ganda ng isang babae.

Bongga ka gurl! (Dondon Sermino)