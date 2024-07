Kath Melendez natulala: Pelikula ni Marian Rivera bawal panoorin nina Zia, Sixto

Nanghihinayang si Marian Rivera na hinding-hindi mapapanood ng mga anak niyang sina Zia, Sixto ang pelikula niyang ‘Balota’.

Hindi nga raw bagay sa mga bata, dahil marami siyang ginawa na first time niyang ginawa, at kasama na nga roon ang mga salitang lumabasa sa bibig niya.

“Aware ang mga anak ko sa ‘Balota’, kasi nakikita nila ang mga post ko. Sayang lang, kasi hindi nila mapapanood. Hindi appropriate sa mga bata, eh.

“Kaya buti na lang may mga video or reel na ganito, kaya napapanood pa rin nila. Pero, hindi talaga puwede na mapanood nila. May mga words na first time kong sinabi.

“Unang eksena, ganun agad. Eh, sabi pa ni Direk, masyadong mabait. So, lumabas talaga ang pagiging Cavitena ko,” chika ni Marian.

So, nagmumura siya sa ‘Balota’?

“Basta. Hindi ko puwedeng sabihin, mapi-preempt!” hirit ni Marian.

Anyway, hindi nga nag-makeup, at dinumihan talaga si Marian sa shooting nila. Pero `yun nga lang, maganda pa rin siya, kahit marumi siya.

“Pero magang-maga nga ang mata ko kakaiyak. At talagang dinudumihan nila ako!” sey ni Marian.

Siyanga pala, puring-puri si Marian ni Kath Melendez, ang owner ng NekoCee vitamin C, ang bagong ini-endorse ng magandang aktres.

“Everytime na nakikita ko si Miss Marian, nai-starstruck talaga ako. Natutulala ako sa kanya. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa kanya na pinagkatiwalaan niya kami, na tinanggap niya ang product namin.

“Alam naman natin si Miss Marian, na very professional siyang magtrabaho, na sinasapuso talaga niya ang work niya! Na kapag kaya talaga niya, ginagawa talaga niya.

“Kaya sobrang salamat sa pag-accept sa amin,” sabi pa ni Kath, na maganda, bata, at seksi rin talaga.

Bongga! (Dondon Sermino)