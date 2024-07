Karylle nag-react sa kabaitan ni Vice

Hindi nga napigilan ni Karylle na mapa-react sa recent tanggal wig moment ni Vice Ganda sa noontime show na kinabibilangan nilang dalawa.

Sa Instagram nga ni Karylle ay nag-post siya ng clip na kuha niya nang magtanggal ng wig si Vice kamakailan sa isang segment ng ‘It’s Showtime’.

Sey nga ni Karylle na the moment daw na nakita niyang niluluwagan na ni vice ang kanyang wig ay alam na niyang naghahanda ito para sa ‘life changing’ moment para sa contestant na inalayan nga ng Unkabogable Star ng kanyang pagtatanggal ng wig. Ang bongga!

Sey pa ni Karylle, “Sometimes, the simplest acts of love have the longest lasting impact. And of course though simple, it took vicey years to get to this level of comfort to give comfort to someone who needed it the most. Thanks, Vicey!”

Pinusuan naman ng maraming netizen ang mensaheng ito ni Karylle at nagpahayag ng kanya-kanyang hanash online.

“I teared up seeing this.”

“Drawing strength from ur own weakness. labyu meme.”

“Nakakaiyak tIga showtime knina dko nmmlayan natuloy n pla luha ko gwa ng ginawa ni meme vice na alisin ang wig nya ngpaka totoo sya pra maging lakas ng mga taong may sakit n kgya s knya mas lalo kitang naging IDOL vice Ganda.”

“With or without wig, we love you just the same! You are beautiful.”

Ang bongga nga na very supportive sa isa’t isa ang mga hosts ng noontime show nina Vice at Karylle, ha.

Perfect! (Carl Balasa)