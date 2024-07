Hindi gagaya kina Maris, Rico: Julie Anne nangakong habangbuhay mamahalin si Rayver

Kilig much ang mga faney sa birthday message ni Julie Anne San Jose sa boyfriend niyang si Rayver Cruz.

Birthday ni Rayver ngayong July 20, at 35 years old na siya, ha!

Sabi nga, kering-keri na ni Rayver ang mag-asawa, ha! Ang tanong lang, handa na kaya si Julie Anne?

Eh, si Julie nga kasi ay 30-years old na, at puwede na nga rin sana, pero mukhang wala pa sa isip niya ang pagsi-settle down, dahil super enjoy pa siya sa kanyang career, na ngayon nga ay super bongga rin talaga.

Anyway, dami ngang namilipit sa sobrang kilig sa birthday message ni Julie kay Rayver, na punong-puno ng pagmamahal:

“Sa mahal kong napakagwapo, napakabait, napaka-sweet, napakamasayahin, napakatiyaga, napakamaalalahanin, napaka-talented, napaka-humble, napaka-marespeto, napaka-maka-Diyos, napakabuti ng puso, and the list goes on…

“Napakaswerte at blessed ko dahil araw-araw mong pinasasaya ang puso ko, and I too, will always do the same. Happy Birthday my love! Mahal na mahal kita ngayon at kailanman!” chika ni Julie kay Rayver.

Oh, ‘di ba ? Panalong-panalo ang ‘mamahalin kita ngayon at kailanman’.

At siyempre, ‘naiyak’ si Rayver sa birthday message ni Julie Anne.

“Huhuhu, thank you my love. Mahal na mahal kita forever!” ang punong-puno ng pagmamahal na sagot ni Rayver.

At heto nga ang hirit ng mga kaibigan, faney nila…

“Please, huwag kayong gumaya kina Rico at Maris, ha!”

“Mahal namin kayo, at salamat sa araw-araw na pagmamahalan niyo.”

“Sooo sweet. Nakakakilig kayong dalawa.”

“Ay, kasalan na sana ang kasunod. Please, pakasal na kayo.”

“Wala na akong mahihiling pa sa inyong dalawa, kasi ramdam namin na nagmamahalan kayo.”

Well, bongga, di ba? (Dondon Sermino)