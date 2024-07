GF ni Juan Karlos kinoronahang Reina Hispanoamericana Filipina

Ang pambato ng Baguio City na si Krishnah Marie Gravidez ang kinoronahang Miss World Philiipines 2024 noong Biyernes sa SM Mall of Asia Arena.

Naging controversial ang pagsali ni Krishnah sa nasabing pageant dahil kinailangan niyang mag-resign bilang Miss Charm Philippines 2023.

Sulit naman ang naging desisyon niya dahil siya na ang ilalaban ng Pilipinas sa Miss World next year.

Napanalunan din ni Krishnah ang Best in Evening Gown at Best in Swimsuit.

Tinanghal namang First Princess si Jasmine Urquico Omay ng Tarlac Province at si Sophia Bianca Santos ng Pampanga naman ang kinoronahang Second Princess.

Naganap din kagabi ang coronation ng iba pang titles na hawak ng ALV Pageant Circle.

Si Jeanna Isabelle Bilasano ng Bicol Region ang tinanghal na Face of Beauty. Ang represenative naman ng Batangas na si Patricia Bianca Tapia naman ang nagwaging Miss Tourism Philippines, habang kinoronahan naman si Nikki Buenafe ng Pangasinan bilang Miss Multinational Philippines.

Big winner din ang girlfriend ni Juan Karlos Labajo na si Dia Remulla Mate ng Cavite na kinoronahang Reina Hispanoamericana Filipina.

Present din sa coronation si Juan Karlos na very supportive sa kanyang girlfriend, na dalawang beses nang sumali sa beauty pageants ngayong taon.

“I am so proud,” sey nia Juan Karlos sa interview sa kanya ni Dyan Castillejo ng ABS-CBN Integrated News. “Honestly, she has come a really long way ever since she has started. I’m lost for words. It’s like I’m the one who joined.”

Nang matanong siya kung sasamahan niya ang girlfriend sa Bolivia kapag lumaban ito sa Reina Hispanoamericana ay ilang beses nitong sinabi na, “It depends,” at sabay bawi na “But I wanna go definitely. I wanna go. But I’m really proud.”

Congratulations sa lahat ng winners!