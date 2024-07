Coco tinuruang ‘manlaban’ si Kim Domingo

Nauga nga ang mga madlang netizen sa recent viral video tampok sina Coco Martin at Kim Domingo, ha!

Paano ba naman kasi sa video nga ay tinuturuan nga ni Coco si Kim kung paano ‘manlaban’ sa mga fight scenes. Bongga!

Si Kim nga ang pinaka-newest cast member ng serye ni Coco na ‘FPJ’s Batang Quiapo’. Inaabangan na nga rin ng maraming utaw si Kim sa serye dahil sa mala-Hollywood daw na datingan nito.

Mukhang marami ang excited sa mga action scenes ni Kim dahil trending nga ang video nila ni Coco, ha!

Pinusuan nga rin ito ng maraming netizen at kanya-kanyang bigay ng mga hanash nila.

Sey nila, “‘Yung iba pumapasok pa sa military service para matuto, e on the spot lang pala kay Coco ang ganyang eksena.. hahahaha.”

“So fascinating to see Coco working.”

Maraming netizen din nga ang humanga sa pagiging hands on ni Coco sa kanyang mga co-artist. Mukhang much is to be expected nga sa serye dahil sa recent addition ni Kim sa cast!

‘Yun na! (Carl Balasa)