Coco, Julia hinahanap sa Barcelona

Nang kumalat nga ang picture nina Coco Martin, Julia Montes na nasa Hamad International Airport sila sa Doha, Qatar ay may mga nag-isip na baka nagbabakasyon sa bansang ‘yon ang magdyowa.

Pero inilabas nga namin dito sa Abante na sa Barcelona, Spain talaga ang destinasyon nina Coco, Julia.

Na ayon nga sa isang malapit kay Coco, may importanteng gagawin doon ang dalawa.

At nakakatuwa nga na may fans sina Coco, Julia ang nagtatanong sa amin kung saan ba nila makikita sa Barcelona ang magdyowa?

May iba ring kaming mga kaibigan na nakabasa dito sa Abante na nasa Barcelona nga sina Coco, Julia kaya ang tanong nila sa amin ay puwede raw bang makita ang magdyowa?

Gusto raw nilang magpa-picture.

Sabi na lang namin sa mga nagtatanong, wala kaming alam kung saan-saan pupunta, mamamasyal sina Coco, Julia.

Actually mukhang hindi naman umiiwas sa fans sina Coco, Julia dahil nakita silang namasyal sa Monestir de Montserrat at sa iba pang mga lugar sa Barcelona, ha!

And yes, may mga Pinoy na nakakita rin sa kanila at mapagbigay nga raw sina Coco, Julia dahil nagpapa-picture kapag nagre-request sila.

So nice! (Jun Lalin)