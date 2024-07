Ara Galang, Chery hinambalos Nxled

Mga laro sa Martes: (PhilSports Arena)

IBINUHOS ni Victorana ‘Ara’ Galang ang kabuuang 11 puntos tampok ang krusyal na malulutong na atake upang itulak ang Chery Tiggo Crossovers sa pagwawalis sa Nxled Chameleons, 25-16, 25-20, 23, para solohin ang liderato sa Pool A ng 2024 Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference sa PhilSports Arena sa City of Pasig.

Magkakahiwalay na itinala ni Galang ang matinding 7 attacks sa importanteng yugto sa tatlong set habang tumulong sa depensa na may 4 blocks at 11 excellent dig tungo sa pagbibigay sa ikalawang sunod na panalo ng Crossovers at masolo ang pangunguna sa kinasadlakan na grupo.

“Gusto ko talagang makabawi hindi lamang sa laro kundi pati para makabalik sa kumpiyansa,” sabi lamang ni Galang. “Maganda din ang laro ng mga teammates ko saka nag-focus lang kami sa plano naming.”

Tumulong ang import na si Katherine Bell na kumulekta ng 21 puntos mula 19 attacks, 2 service aces at 10 excellent digs habang nag-ambag naman si Ma. Shaya Adorador ng anim ma puntosula sa apat ma atake at dalawang blocks.

Nag-ambag din sina Pauline Marie Monique Gaston, Jasmine Nabor at Mary Rhose Dapol ng tigatlong puntos.

Naging mahigpit ang labanan sa kabuuan ng tatlong set kung saan nagpalitan muna ng paghawak sa abante ang dalawang koponan bago na lamang nagawa ng Crossovers na maagaw ang panalo sa krusyal na mga yugto mula sa ambag ni Galang at pangtapos na palo ni Bell.

Napigilan din ang atake ng Nxled kung saan ang import na si Megan Hart ay nagtala lamang ng siyam na puntos habang si Lycha Ebon ay may walong marka at si Jhoanna Louise Maraguinto ay may pito upang malasap ng Chameleons ang una nitong kabiguan sa loob ng dalawang laro. (Lito Oredo)