Anniversary concert ni Gerald Santos dinumog

Naging matagumpay ang 18th Year Anniversary Concert na pinamagatang “Grateful”. Ito na ang pang limang Major Concert ni Gerald. Ginanap sa Music Museum noong June 29,2024.

Naging special guests niya ng gabing iyon ay sina Mr. Ogie Alcasid, Ms. Rita Daniela at Mr. Rey Valera. Ang paboritong ko ay and duet nila ni Mr. Rey Valera. Napaka ganda ng pagkaka awit ni Gerald ng kanyang version ng Rey Valera Hit Song. Sana magkaroon ng Album si Gerald ng Valera Hit Songs sa near future. Ang balita ko ay may niluluto na ng Major concert na pagsasamahin si Gerald at Rey Valera dahil marami ang nag request na pagsamahin ang dalawa.

Samantala ang inyong lingkod ay nabigyan din ng pagkakataon na maging wardrobe designer ni Gerald sa kanyang concert na “Grateful”. Marami ang humaga sa mga kasuotan ni Gerald ng gabing iyon. Napaka lakas pulang suit para sa opening number na sinuot ni Gerald, na sinundan ng white Nehru Suit na mukha siyang tunay na prinsipe kung saan ay nag duet sila ni Ogie Alcasid na naka white suit din. Ang Navy blue velvet tunic suit naman ay ang pangatlong na ka duet naman niya si Ms. Rita Daniela ng Widows War ng GMA at Sinundan ng diet nila ni Rey Valera.

Samantala nagpalit siya ng black Japanese inspired trench coat kung saan napaka ganda ng pagkakaawit niya ng Medley ng mga broadway musical hits. Isa sa pinangarap ni Gerald na gumanap sa Phantom of the Opera. Ang kanyang Royal blue regency coat naman ang kanyang finale look.

Ang “Grateful” Concert ay kanyang hinandog sa mga taong patuloy na nagtitiwala at naniniwala sa kanya bilang mangaawit at aktor. Ang concert na ito ay para din sa kanyang mga fans na simula pa ng siya nag umpisa bilang Grand prize winner ng singing competition ng GMA ang Pinoy Pop. Superstar.

At higit sa lahat ang pasasalamat ni Gerald sa Panginoon Diyos sa lahat ng 18 taon na biyaya ng kanyang natatanggap. Kaya paki usap ni Gerald sa lahat na huwag magsawa sa kanya at patuloy na siya ay suportahan sa kanyang mga susunod pang mga proyekto.