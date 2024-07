Vice Ganda super tili, tinawag na may edad na beki ni Maris Racal

Aliw ang reaksiyon ni Vice Ganda sa video na lumabas kay Maris Racal, kasama ang iba pang Kapamilya star. Kasi nga, nabanggit doon si Vice at puring-puri nga siya ni Maris.

Sabi nga ni Maris, “Feeling ko ang ganda niyang maging ate. Gusto ko may Vice Ganda sa buhay ko. Feeling ko iga-guide niya ako kung ano man ang problema,” sabi ni Maris.

Oh, bongga, di ba? Kung ikaw si Vice, matutuwa ka talaga.

Pero, ang isa sa mga linya ni Maris ang hindi nagustuhan ni Vice.

Hirit naman kasi ni Maris, “Iba talaga kapag may edad na na beki!

Iba `yung growth nila!”

Hahahaha! Tinawag ngang may edad na beki ni Maris si Vice. At siyempre, pabirong nag-react talaga si Vice.

“Hoyyyyy talaga ba Maris Racal??? May edad na beki?!!!! Talaga lang ha!!!” tila tumitili na sabi ni Vice.

Anyway, obyus naman na biro lang ang post na `yon ni Vice, o reaksiyon niya sa chika ni Maris. Pero may mga netizen din kasing sineryoso ang reaksiyon ni Vice.

“Meme ang dami nilang sinabing magaganda about sa’yo, tapos ‘yan talaga napansin mo.”

“Maris lagot ka kay Vice. Pero Vice, thank you talaga for including MaThon (Maris, Anthony Jennings) and Kokoy de Santos sa MMFF movie mo.”

“Meme ang mahalaga mahal ka ni Maris.”

“Sa dami ng positive na sinabi, ang ‘may edad na beki’ talaga ang remarkable.”

“Lagot ka Maris pag nag-shooting na kayo. Hahahaha.”

“Mature siguro ang ibig sabihin ni Maris.”

“Naku Vice, aminin mo may edad ka na rin talaga. Hahahaha.”

“Napansin talaga niya ‘yun part na `yon. Hahahaha! Aliw ka talaga Vice.”

Anyway, matagal na nga ang video na `yon, at ngayon lang napansin ni Vice. For sure, may mga nag-send sa kanya dahil magkasama nga sila sa pelikula na pasok sa MMFF, ha!

Kaloka! (Dondon Sermino)