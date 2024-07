Vice Ganda naimbiyerna kay Maris Racal

Kuwela nga ang hatid ng tila pagkainis, imbiyerna ni Vice Ganda kay Maris Racal!

Paano ba naman, hindi nga naawat si Meme na i-repost ang isang viral video nina Maris, Jai Agpangan, at Kyo Quijano.

Sa nasabing video nga ay puring-puri ng tatlo si Meme dahil pipilahan daw talaga nila ito. Sobrang smart daw kasi nito business-wise at sa marami pang bagay.

Tsika pa nga ni Maris, “Gusto ko may Vice Ganda or at least siya sa buhay ko. Feeling ko kasi iga-guide niya ko kung ano mang problema ko.”

Pero sa next line na nga ni Maris ay naloka si Meme, ha! Pahabol kasi ni Maris sa statement niya, iba raw talaga ‘pag “may edad na beki” dahil sa growth ng mga ito. Kaloka!

Nakarating nga kay Meme Vice ang tsikang ito ni Maris at ni-repost ang video. Caption ni Meme, “‪Hoyyyy talaga ba @MissMarisRacal ????? “MAY EDAD NA NA BEKI?!!!!”!!!! Talaga lang ha!!!!!‬” na tila ba gigil na gigil sa statement ni Maris.

Marami namang netizen ang napahagalpak sa tawa dahil sey nila, sa rami raw ng magandang sinabi nina Maris kay Meme ay ‘yung pagiging ‘may-edad na beki’ talaga ang napansin niya.

May nagtanggol pa nga kay Maris at sinabing ‘bisaya’ raw kasi ito at baka pagiging mature ang ibig niyang sabihin, hindi lang na-articulate ng maayos.

Mukha namang good vibes lang din ang hatid ni Meme at nais niya lamang aliwin ang mga faney nila ni Maris.

Aminin man natin o hindi, mukhang totoo ang kasabihang ‘Aging like fine wine’ kay Meme dahil totoo namang maganda ang pahayag ni Maris. Isa nga siya sa pinaka-successful na bituin sa showbiz industry ngayon and for sure it’s because of her undying wit, intelligence, charisma, and appeal to the masses.

‘Yun na! (Carl Balasa)