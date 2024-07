Vice Ganda nagtanggal ng wig para sa contestant na may alopecia

Muli na namang inantig ni Vice ang Madlang People at netizens sa episode ng noontime show na kinabibilangan niya!

Paano ba naman kasi ay walang keber niyang tinanggal ang kanyang wig para sa isang contestant ng isang segment ng noontime show nila.

May alopecia ang nasabing contestant.

Ang alopecia ay isang kondisyon kung saan nalalagas ang buhok ng isang tao.

Ni-reveal nga ng contestant na isa sa mga sanhi ng stress niya kung bakit sila naghiwalay ng kanyang dating karelasyon ay dahil sa pagkakaroon ng alopecia. Iyon din ang dahilan kung bakit siya nakasuot ng wig.

Naka-relate nga rito si Vice dahil malapit nga sa kanya ang mga taong may ganoong kondisyon. Maaalalang minsan na niyang inalayan ng isang performance ang mga may ganoong sakit.

May mensahe nga rin si Meme tungkol sa pagmamahal sa sarili at ibang tao.

Sey niya, “Sa dulo, hindi siya tungkol sa buhok eh. Tungkol ‘yan sa uri ng pagmamahal na mabibigay mo sa sarili mo at saka sa ibang tao. At ‘yung pagmamahal ‘yon, bumabalik. May buhok ka, wala, subukan mo lang magmahal nang magmahal, ng sarili mo at ng ibang tao. Babalik ‘yon. At ‘yung pagmamahal na ‘yon ‘pag naramdaman mo, higit pa sa hibla ng buhok na puwedeng magkaroon ang ulo mo.”

Sinabi rin ni Meme na pareho daw silang naka-wig ng contestant at one day raw ay makakahanap ang contestant ng lalaki na gugustuhin pa rin siyang yakapin at halikan kahit wala na siyang suot na wig.

Habang pinag-uusapan nga ang confidence na nabibigay ng wig sa mga taong nagsusuot nito ay inurot naman ng ibang hosts si Vice na magtanggal ng wig na matapang namang sinagot ni Vice, ha!

Sey nga ni Meme, ang tagal niya raw natakot na magpakita ng walang wig pero ngayon daw ay nasa punto na siya na wala na siyang pakialam dahil meron na raw mga taong mahal na mahal siya kahit wala siyang wig. Unti unti na ngang tinanggal ni Meme ang kanyang wig at binalandra ang kanyang totoong ulo.

Ang bongga!

Kalat na kalat na nga social media ang ginawang ito ni Vice at marami ang humanga dahil sa katapangang ipinakita niya para suportahan ang iba. Marami rin ang naantig dahil very bold and inspiring daw ang ginawa niyang ito at dapat raw ay tularan ng marami pa.

‘Yun na! (Carl Balasa)