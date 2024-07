Vendor binulagta sa harap ng anak

ISANG 47-anyos na vendor ang pinagbabaril sa ulo ng hindi pa nakikilalang riding-in-tandem sa harap mismo ng 10-taong gulang nitong anak sa Naic, Cavite noong Huwebes nang gabi.

Dead on the spot ang biktima na si alyas ‘Roger’, may live-in partner ng Block 36, Lot 2, Harbour Homes sa Barangay Halang, Naic, Cavite habang hindi naman nasaktan ang anak nto.

Sa ulat, naglalakad ang mag-ama bandang sa Harbour Homes papunta sa kanyang amo nang lapitan sila ng magkaangkas na suspek at walang salitang pinagbabaril sa ulo ang biktima.

Matapos ang pamamaril, pinaharurot ng mga suspek ang kanilang motorsiklo at iniwang nakabulagta ang suspek sa tabi ng kanyang anak.

Nirerebyu na ng pulisya ang mga kuha sa CCTV sa lugar para sa posibleng pagkakakilanlan ng dalawang suspek at pagtukoy sa motibo sa krimen. (Gene Adsuara)