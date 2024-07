Tunay na SONA

State of the Nation Address (SONA) na sa lunes. Kabi-kabila na ang mga balita at espesyal na ulat na napapanood natin tungkol sa SONA. Ang ilan, inaabangan ang magagarbong kasuutang Filipiniana at barong ng mga magsisidalo, pero higit na mas malalim pa ang layon nito. Ano nga ba ang SONA?

Ang SONA ay talumpati na ibinibigay ng Pangulo ng Pilipinas sa harap ng Kongreso ng Pilipinas. Taun-taon itong ginagawa, tuwing ikaapat na Lunes ng Hulyo na batay na rin sa ating Konstitusyon.

Ngayon, matatanong ninyo, bakit ito importante sa mamamayang Pilipino?

Bilang Pangulo ng bansa, tungkulin niyang mag-report sa national situation o lagay ng ating bansa. Bukod dito, ipipresenta rin ang development agenda para sa susunod na taon, paano nga ba masisusulong ang kaunlaran ng bansa, at magrerekomenda rin siya ng mga panukalang-batas na tutulong na matugunan ang mga kinakaharap nating problema at mahahalagang isyu. Isang paraan ang SONA para mapanatili ang transparency at demokrasya.

Ngayong 2024 ang ikatlong SONA ng kasalukuyang Pangulo. Umaasa ako na magpapakatotoo siya sa tunay na kalagayan ng bansa, dahil di pa man niya ito inilalahad, ramdam na ramdam naman ito ng bawat Pilipino.

Isa sa mga pinakamabibigat ay ang krisis sa ekonomiya. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pagtaas ng singil sa kuryente, pero usad-pagong na pagtaas ng sweldo, at kawalan ng trabaho. Ang mga isyung ito ay hindi dapat isantabi. Dagdag pa ang siksikan pa ring public transportation, nananatiling mahirap pa rin ang ating mga magsasaka at mangingisda, kapos pa rin ang pambili ng gamot at pampaospital, at ngayong magpapasukan, pagsubok na naman kung saan kukuha ng pambayad sa matrikula at gamit.

Araw-araw ding napapanood sa balita ang walang tigil-tigil na pambubully ng Tsina sa teritoryo natin sa West Philippine Sea, mga dayuhang nagpapanggap at nagnanakaw ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino, at paglaganap ng mga krimen na dala ng POGO. Iba’t ibang ahensya na ng gobyerno at liders ang kasamang nananawagang paalisin na ang POGO sa bansa. Sa tingin ko, wala nang higit na rason para hindi ito aksyunan.

Gaya ninyo, konkretong plano at solusyon ang inaasahan kong marinig sa lunes. Dapat unahin ang nagpapabigat sa pasanin ng ating mamamayan. Proteksyunan ang bayan sa banta sa ating seguridad at soberenya. Huwag na sanang atupagin ang iringan, mga personal na away at drama.

Sa dulo, hindi sapat ang mga pangako, magagandang salita, at magarbong kasuotan; ang kailangan natin ay mga tunay na aksyon at resulta.