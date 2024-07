Sumobra sa Netflix, Nagkulang sa Saligang Batas

Minsan napapadouble-take ako at napapaisip– abogado ba talaga itong si Sara Duterte?

Mapapakamot ka na lang talaga ng ulo minsan. Tulad nitong hirit niya noong nakaraang linggo: Hindi daw siya manonood ng SONA ng Pangulo. Itinatalaga daw niya ang sarili bilang “designated survivor.”

Alam niya dapat na walang presidential succession law ang Pilipinas.Kung abugado ka, basic ‘yan. Ang malinaw: Pag nawala ang Pangulo, sasalo ang Bise Presidente. Sunod ang Senate President. Sunod ang Speaker of the House sa Kamara. Tapos noon, wala nang nakasaad sa batas.

E di ba Bise Presidente na siya. So malinaw na siya ang papalit sa puwesto sakaling may mangyari sa Pangulo. At kung hihirit siya ng ganu’n, siguro naman risonableng isipin ng madla na baka may ipinapahiwatig siya tungkol sa kaligtasan ng mga nandoon, di ba?

Kaya nga ang tanong ko: Ano na namang paandar itong “designated survivor” na ito?

Sabi ko nga: Isa na namang kaso ng abugadong sumobra sa Netflix, at nagkulang sa Saligang Batas. Elected official na sumobra sa gimik, at nagkulang sa pang-unawa. Pinunong sumobra sa pa-cute, kaya siya lang din ang nagmukhang ewan.

Ang dami pang patutsada, pero sa totoo lang, simple lang naman ang dahilan: Nagmamaktol lang ‘yan. Siyempre, bakit nga naman siya pupunta sa SONA ng Pangulong hayagan niyang binibira sa media, kinokontra ang polisiya sa Tsina, idinedeklara bilang kaaway sa politika? Kung tinatablan ka pa ng hiya, e talaga naman makakaramdam ka ng kaunting “baka di ako welcome du’n, baka magbakat lang ang pawis sa kilikili ng mamahalin kong bestida dahil siguradong mamaliitin ako ng mga di ko kaalyado du’n.”

Parang teenager lang– imbes na manahimik at sabihing “Hindi po ako pupunta,” at ‘yun na ‘yun, kailangan pang gawan ng kuwento. Kailangan pang singitan ng drama. Kailangan pa maghanap ng paraan para siya ang ituring na bida.

Ang nakakatawa pa lalo, nitong nakaraang Miyerkules lang, dahil nga ang daming napakamot-ulo sa hirit niya, may follow-up hirit pa siya: Bakit daw chine-check ang attendance niya. Kung di raw gets ang sinabi niya, hindi na raw niya problema ‘yun.

Ayus din, ano. Parang sinabihan tayo ng: “Oo, inihalal ako ng milyon-milyong Pilipino. Oo, bilyon-bilyong piso ang budget ko. Pero wala kayong karapatang umasa ng kahit na ano sa akin– whether ‘yan ang pagsasaayos ng sistema ng edukasyon; pananatiling tapat sa sinumpaang tungkulin na ipagtanggol ang Pilipinas against all threats foreign or domestic; o ‘yung ganitong simpleng pagdalo sa minsan-isang-taon na pag-uulat ng Pangulo sa bayan.”

Parang ang mensahe ay, “Kung ayaw kong magpakita, wala na kayong paki du’n. Kayo ang di nakakaintindi. Kayo ang may problema.”

Entitled na nga, mali pa ang hirit, tapos pag may umalma, siya pa ang galit. Primadonang-primadona ang asta ni ateng, ano? Spoiled brat lang talaga.

Well. Kaya siguro maraming panahong manood ng Netflix. Ladies and gentlemen, ang inyong Bise Presidente.