Sue Ramirez mas bet kumanta kesa umarte

Wala pala sa plano ni Sue Ramirez ang umarte sa harap ng kamera.

Hindi nga raw ang pagiging aktres ang pinangarap niya noon, kukndi ang maging singer.

‘Yan nga ang chika niya sa interview sa kanya ni Bianca Gonzalez sa Cinema One talk show na ‘The B Side’.

Kuwento ni Sue, nag-audition siya noon Star Magic bilang singer, lalo at `yun talaga ang nakalakihan niyang hilig. Malaking bagay raw sa pamilya niya ang musika.

“Para maging singer talaga ang gusto ko. For as long as I can remember, I’ve been singing na, like noong kinder pa. My dad loved singing, my mom loved it too,” sabi ni Sue.

Pero kaloka lang si Sue, dahil hirit niya, hindi naman talaga maganda ang boses niya, na sumali lang siya noon sa singing contest dahil gusto lang talaga niyang kumanta.

“It wasn’t really dahil maganda boses ko kaya dapat kumanta. It was more na dahil naha-happy ako sa pagkanta,” dagdag ni Sue.

Pero bongga na rin, dahil kahit wala sa isip ni Sue ang maging artista, isa na nga siya sa kinagigiliwan ngayon bilang aktres.

At yes, may mga kanta rin siyang napasikat noon, tulad ng ‘Ako Sa’Yo’, ‘In Lab Na in Lab’.

Siyanga pala, sa ngayon ay abala si Sue sa kanyang theater acting debut para sa PH adaptation ng ‘Little Shop of Horrors’.

Bongga! (Dondon Sermino)