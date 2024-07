Shaina malabong pakasal kay Piolo

Ang bongga ni Shaina Magdayao na isa nga sa mga jury sa prestihiyosong New York Asian Film Festival.

“I’m just really asking for your prayers. I don’t want to take it lightly dahil alam ko ‘yung feeling ng kini-criticize ng jury. You can make or break someone’s dream. I need to be responsible and mindful with my votes,” sabi ni Shaina.

Bukod sa pagiging jury sa nasabing international film festival, abala si Shaina sa kanyang serye na Pamilya Sagrado bilang si Grace. Ibang-iba raw ito sa mga nagawa na niya noon na mga serye.

“Pag umiyak ka, pare-pareho lang, but for me ‘yung magic doon what makes it different every time is ‘yung collaboration with my co-actors and the teamwork,” chika pa niya.

Samantala, natanong din si Shaina sa estado ng relasyon nila ni Piolo Pascual.

Giit ni Shaina, 9-years old pa lang siya ay kilala na niya si Piolo. But unfortunately, wala raw sa priority niya na pumasok sa relasyon.

Meaning, malabong maging magdyowa sila ni Piolo, ha!

Kaya sa mga nag-iisip kung pakakasal na rin sina Shaina, Piolo, ‘yan ang sagot, walang-wala sa isip ni Shaina `yon.

Bongga! (Dondon Sermino)