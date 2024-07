Plano ng Senado na matapos sa Agosto 2024 ang pagdesisyon sa mga teknikal na aspeto ng itinatayong New Senate Building (NSB) sa Taguig City.

Sinabi ito ni Senador Alan Peter Cayetano, chairman ng Senate Committee on Accounts na siyang sumusuri sa proyekto.

Bawat buwan na lilipas ay nangangahulugang lolobo na naman ang halaga ng gusali, na sa kalkulasyon ng Department of Public Works and Highways (DPWH) ay aabot na sa P27 bilyon dahil sa inflation, ayon kay Cayetano.

Dahil dito, nanawagan si Cayetano sa Department of Public Works and Highways (DPWH) at kay Senador Nancy Binay na maging “transparent” sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa proyekto para hindi na magtagal pa lalo ang buong proseso.

Si Binay ang dating chairperson ng komite.

Halimbawa sa nais malinawan ni Cayetano ang facade o harap na istraktura ng NSB na noong nakaraang pagdinig ay natuklasang nasa P2.9 bilyon pala ang kabuuang halaga.

Samantala, muli namang humingi ng paumanhin ang senador sa publiko dahil sa naging “tampuhan” nila ni Binay, pero may mabuti umano itong kinalabasan. (Reymund Tinaza)