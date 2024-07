Magandang balita para sa mga overseas Filipino worker (OFW) na nawalan ng trabaho sa Saudi Arabia.

Kinumpirma ni Department of Migrant Workers (DMW) Secretary Hans Leo Cacdac nitong Biyernes, Hulyo 19, na makakatanggap ng kabuuang halaga na P1.95 bilyon ang nasa 2,500 OFW na nawalan ng trabaho sa Saudi.

Ayon kay Cacdac, ang kabuuang halaga ay ibinigay sa mga OFW sa Saudi na hindi nabayaran ang mga suweldo at benepisyo matapos na mabangkarote o malugi at magsara ang mga construction company kung saan sila nagtatrabaho.

Ibinida pa ni Cacdac na bunga ito ng pakikipag-ugnayan ng DMW kay Saudi Minister of Human Resources Ahmed bin Sulaiman AlRajhi at sa mga pag-uusap nina Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos at Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman sa pagpupulong ng Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) noong 2023.

Naglalabas pa ng mga panuntunan ang ang DMW para makuha ang perang mula sa Saudi para sa mga benepisyaryong OFW. (Darcie De Galicia)