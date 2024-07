PSC ‘Walk, Run and Roll’ pakay pagkakapantay-pantay sa sports

MAGSASAGAWA ang Philippine Sports Commission ng isang fun run na pinamagatang “Walk, Run and Roll” na naglalayong isulong ang karapatan ng mga persons with disabilities (PWDs) at itaguyod ang pantay na partisipasyon ng lahat sa sports.

Sa pakikipagtulungan sa National Council on Disability Affairs, inaasahan ng kaganapan ang pakikilahok mula sa humigit-kumulang 1,000 runners, kabilang ang mga PWD, kanilang mga pamilya at mga tagapagtaguyod.

Ang run ay magaganap sa Hulyo 20 ng 5am sa University of the Philippines Academic Oval sa Quezon City, kasabay ng National Disability Rights Week.

Kabilang sa mga rehistradong kalahok si Cendy Asusano, na sasabak sa 2024 Paris Paralympic Games ngayong Agosto.

“Ito ay nagtataguyod ng inclusivity, nagtataguyod ng physical fitness, at naghihikayat sa pakikipag-ugnayan sa komunidad, partikular sa mga taong may kapansanan at kanilang mga pamilya,” sabi ni Commissioner Walter Torres, na siyang nakatalagang komisyoner para sa proyekto.

Matatandaang nakaraang Hunyo 19, idineklara ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, Jr. ang Hulyo 17-23 bilang National Disability Rights Week sa pamamagitan ng Proclamation No. 597, na nagpapatibay sa pangako ng bansa sa United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD).

Binigyang-diin ni PSC Chairman Richard Bachmann na ang sports agency ay nakatuon sa paggamit ng sports bilang isang paraan upang itaas ang kamalayan ng publiko at itaguyod ang mga makabuluhang layunin.

“Ang aming adbokasiya ay talagang tinatanggap ng lahat at ako ay nasasabik para sa mga positibong resulta na maidudulot ng proyektong ito sa katagalan,” sabi ni Bachmann. (Lito Oredo)