HIMAS-REHAS ang isang umano’y illegal recruiter nang magpanggap itong empleyado ng Department of Migrant Worker (DMW) at hi­ngan ng malaking halaga ng pera ang kanyang mga biktima kapalit ng pangakong trabaho sa Canada.

Naaresto ang suspek sa isinagawang joint entrapment operation ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) at DMW-Protection Bureau sa isang mall sa Cubao, Quezon City noong Huwebes.

Ayon sa mga biktima, noong Marso ng taong ito nang magpakilala ang suspek na empleyado ng DMW gamit ang pekeng ID.

Inalok umano sila nito ng trabaho sa Cana­da bilang fruit picker na may 3,800 Canadian dollar o P150,000 sahod kada buwan.

Hiningian nito ng P200,000 hanggang P230,000 ang kada biktima bilang

placement fee at nangakong makakaalis sila sa loob ng dalawang buwan

kapag nakumpleto nila ang kanilang placement fee.

Gayunman, hindi ito natupad kaya nagpasak­lolo sila sa DMW na nagkasa ng entrapment laban sa suspek katulong ang CIDG.

Nadakip ang suspek at nabistong hindi ito konektado sa DMW. Nakakulong ito ngayon sa CIDG detention facility sa Camp Crame at nahaharap sa kasong large-scale illegal estafa at usurpation of authority. (Edwin Balasa)