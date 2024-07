Nuggets nasungkit si Russell Westbrook

BIYAHENG Denver na si Russell Westbrook, ayon sa ulat ni Adrian Wojnarowski ng ESPN.

Bago samahan si Nikola Jokic sa Nuggets, may pit stop muna si Westbrook sa Utah.

Unang nakipagkasundo ang Los Angeles Clippers sa Jazz para sa sign-and-trade kay Westbrook. Inaasahang babayaran na ng Utah ang natitira pa sa kontrata ng 2017 MVP bago i-waive.

Dito pa lang makakatalon sa Denver ang 35-year-old guard na naging off the bench madalas nitong nakaraang season sa LA dahil sa pagdating ni James Harden.

Nakuha rin ng Utah ang 2030 second round pick at ang draft rights kay center Balsa Koprivica, ang 57th pick noong 2021 NBA draft, at $4.3 million cash.

Career-low ang 11.1 points per game average ni Westbrook nitong 2023-24.

Inaasahang makakatulong sa backcourt ng Nuggets si Westbrook dahil sa pag-alis nina Kentavious Caldwell-Pope at Reggie Jackson sa free agency.

“I think we need some help in the backcourt,” pahayag ni Nuggets general manager Calvin Booth sa Altitude TV noong isang araw.

Mula Utah, nakuha ng Clippers si guard Kris Dunn bahagi ng sign-and-trade deal, nagkasundo na ang Los Angeles at si Dunn sa three-year, $17 million contract.

Non-guaranteed ang third year, ayon sa sources ni Wojnarowski. (Vladi Eduarte)