GINIMBAL ng magnitude 7.4 na lindol ang Northern Chile noong Huwebes nang gabi.

Naitala ang episentro ng lindol may 164 mil­ya o 265 kilometro sa silangan ng coastal city ng Antofagasta ganap na alas-9:51 nang gabi sa lalim na 126 kilometro.

Naramdaman din ang pagyanig sa mga hangganan nito sa Bolivia, Paraguay at Argentina.

Wala namang naiulat pang nasawi o nasaktan sa nasabing pagyanig. Matatagpuan ang Chile sa Pacific Ring of Fire kaya madalas itong makaranas ng lindol.

Wala namang itinaas na tsunami warning kasunod ng malakas na lindol.

Noong 2010, umabot sa 520 katao ang nasawi nang walisin ng tsunami ang buog komunidad sa timog at sentro ng Chile kasunod ng 8.8 magnitude na lindol.

Samantala, sinabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) na mahigit 17,000 kilometro ang layo ng Chile sa Pilipinas kaya malabong maapektuhan ang bansa ng pagyanig at tsunami.