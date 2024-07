MPBL: San Juan tinibag Batangas

BALANSENG atake ang kinana ng San Juan Knights upang maipagpatuloy ang anim na sunod na panalo kontra Batangas City Tanduay Rhum Masters sa 83-69, habang sumubi ng double-double si Robby Celiz para sa Nueva Ecija Rice Vanguards para matakasan ang Iloilo United Royals sa 78-73, samantalang nanaig ang Negros Muscovados laban sa Bacolod City os Smiles sa ‘Battle of Negrense’ sa 96-92, Huwebes ng gabi sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) Sixth Season sa Batangas City Coliseum sa Batangas City.

Rumehistro ng tig-10 puntos sina Marwin Taywan at PBA-bound Paolo Hernandez para bumida sa 2019 league titlist, habang sumuporta sina Nikko Paolo Panganiban at Orlan Wamar, Jr. na may tig-siyam na puntos, gayundin si Zachary Huang na halos may double-double sa 11 rebounds, siyam na puntos at limang assists upang dalhin sa 15-1 kartada ang Knights sa solo third place sa kabuuang standings at ikalawa sa Northen Division.

Hindi naman sapat ang kinubrang game-high ni Cedirc Ablaza na 18 puntos, walong boards at tatlong assists para sa Batangas City na bumagsak sa 12-5 rekord katabla ang Davao Occidental Tigers.

Sumuporta rin para sa koponan sina Juneric Baloria sa 11 puntos, Jeckster Apinan sa siyam na puntos, limang boards, apat na steals at tatlong assists at Philip Paniamogan sa siyam na puntos at limang assists. (Gerard Arce)