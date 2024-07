Nagkaroon ng malawakang Microsoft outage noong Huwebes ng gabi, Hulyo 18, na nakaapekto sa iba’t ibang organisasyon at kompanya kabilang na ang mga airline, bangko at telecommunications firm sa buong mundo.

Kinumpirma ng Microsoft na hindi ma-access ng kanilang mga user ang iba’t ibang Microsoft 365 apps at services.

Kabilang sa mga naapektuhan ang serbisyo ng iba’t ibang tech companies, airlines, mga bangko, media outlets at iba pang kompanya sa iba’t ibang panig ng mundo.

Sa Pilipinas, kabilang sa apektado ang Cebu Pacific at AirAsia.

“Cebu Pacific advises its passengers that it is currently experiencing technical issues, reportedly related to technology provider CrowdStrike, which caused a global Microsoft system outage,” ayon sa advisory ng Cebu Pacific.

Pahayag naman ng AirAsia na nagdulot ang Microsoft outage ng aberya sa kanilang operasyon.

“This outage is causing unexpected rebooting of machines, leading to some operational disruptions related to check-in processes and navigating the AirAsia MOVE app,” ayon kay AirAsia Philippines Communications and Public Affairs head Steve Dailisan.