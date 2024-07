Natapos na ng HKPH Public Opinion and Research Center, sa pakikipagtulungan sa Hong Kong-based Asia Research Center (ARC), ang detalyadong pagsusuri ng performance ng mga lokal na punong ehekutibo sa National Capital Region (NCR).

Isinagawa mula Hunyo 10-18, 2024, ang survey na ito ay kinasangkutan ng 1,200 kalahok at nagbigay ng mahahalagang impormasyon. Bilang isang independiyente at di-komisyong survey, nagbibigay ito ng matibay at obhetibong pagsusuri sa performance ng mga alkalde sa iba’t ibang metrics, kabilang ang kahusayan sa pamamahala, paghahatid ng serbisyong pampubliko, pagiging bukas at transparency, at kasiyahan ng mga mamamayan.

Ipinakita ng mga resulta ng survey na sina Mayor Jeannie Sandoval ng Malabon City, Mayor Joy Belmonte ng Quezon City, Mayor Eric Olivarez ng Parañaque City, at Mayor John Rey Tiangco ng Navotas City ay nasa tuktok ng listahan, na may job performance ratings na 88.9%, 88.6%, 88.4%, at 88.2%, ayon sa pagkakasunod. Lahat ng apat na Mayor ay nakakuha ng top-tier scores at nagbahagi ng unang ranggo dahil sa statistical tie. Sumunod sa kanila si Mayor Along Malapitan ng Caloocan City na nasa ikalawang puwesto na may 86.8%, habang si Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela City ay pumangatlo na may 85.6%.

Sa ikaapat na ranggo, sina Mayor Vico Sotto ng Pasig City at Mayor Marcy Teodoro ng Marikina City ay parehong may 83.1% at 82.5%, ayon sa pagkakasunod. Sumunod si Mayor Abby Binay ng Makati City sa ikalimang puwesto na may 81.2%, at si Mayor Emi Calixto-Rubiano ng Pasay sa ikaanim na puwesto na may 78.8%. Si Mayor Honey Lacuna ng Maynila ay nasa ikapitong puwesto na may 76.5%, sumunod si Mayor Ben Abalos Sr. ng Mandaluyong City na nasa ikawalong puwesto na may 75.35%, si Mayor Lani Cayetano ng Taguig City sa ikasiyam na puwesto na may 73.7%, at si Mayor Ruffy Biazon ng Muntinlupa City sa ikasampung puwesto na may 72.1%. Sina Mayor Ike Ponce III ng Pateros at Imelda Aguilar ng Las Piñas City ay magkasamang nasa ikalabing-isang puwesto na may 70.4% at 70.2%, ayon sa pagkakasunod. Nasa huli sa listahan si Mayor Francis Zamora ng San Juan City na may 68.6%.

Ipinakita ni Steven Su, ang survey director, ang komprehensibong ulat mula sa HKPH-ARC tungkol sa performance assessment ng mga NCR Mayor. Binati niya ang mga alkalde para sa kanilang positibong pagsusuri, ayon sa rating ng kanilang mga nasasakupan. Ang assessment ay sumaklaw sa apat na pangunahing aspeto: kahusayan sa pamamahala, paghahatid ng serbisyong pampubliko, transparency, at kasiyahan ng mga mamamayan.

Ang kahusayan sa pamamahala ay sumusukat sa pagiging epektibo at kakayahan ng mga alkalde sa pamamahala ng mga mapagkukunan ng lungsod, pagpapatupad ng mga polisiya, pagtugon sa mga krisis, at pag-abot sa mga layunin ng urban development. Ang paghahatid ng serbisyong pampubliko ay sinusuri ang kalidad at accessibility ng mahahalagang serbisyo tulad ng kalusugan, edukasyon, sanitasyon, at imprastruktura, na nakatuon sa kung gaano kahusay natutugunan ng mga serbisyong ito ang pangangailangan ng komunidad.

Ang transparency ay sumusukat sa pagiging bukas at pananagutan ng mga administrasyon ng mga alkalde, kabilang ang kalinawan ng impormasyon sa mga aktibidad ng gobyerno at mga transaksyong pinansyal, pakikilahok ng publiko, at matapat na komunikasyon. Ang kasiyahan ng mga mamamayan ay sumusukat sa kabuuang pag-apruba ng mga residente, na nagpapakita ng kanilang pananaw sa kaligtasan, kalidad ng buhay, oportunidad sa ekonomiya, at ang pagtugon ng administrasyon sa kanilang mga alalahanin. Ang mga parameter na ito ay nagbibigay ng komprehensibo at obhetibong sukatan ng performance ng mga alkalde sa buong rehiyon.

Tiniyak ng survey methodology ang representatibong sample sa iba’t ibang demograpiko at sosyo-ekonomikong background.

Sa pamamagitan ng pagsasama ng parehong qualitative at quantitative na mga tanong, ang survey ay idinisenyo upang magbigay ng lalim at katumpakan sa mga natuklasan nito.

Binibigyang-diin ang obhetibong pagsusuri at pag-uulat ng datos bilang mga mahalagang elemento, na naglalayong magbigay ng malinaw na pag-unawa sa epekto ng mga alkalde sa kalidad ng buhay at kabuuang pag-unlad sa kanilang mga nasasakupan.

Ang ulat ng HKPH-ARC ay nagbibigay ng komprehensibong pagtingin sa kahusayan ng pamumuno at antas ng kasiyahan ng publiko ng mga NCR Mayor, na itinatampok ang parehong mga tagumpay at mga lugar para sa posibleng pagpapabuti. Ang mahalagang sanggunian na ito ay tumutulong sa pag-unawa sa mga komplikasyon at hamon ng pamamahala sa lungsod sa Pilipinas.