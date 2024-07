Pinuna ni Senate President Francis “Chiz” Escudero si suspended Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo sa pahayag nito sa social media kung bakit nakatutok sa kanya ang mga senador sa halip na pagtuunan ang mga mahahalagang isyu tulad ng kakulangan ng pagkain, healthcare at iba pa.

Sinabi ni Escudero na kinikilala niya ang karapatan ni Guo na maglabas ng kanyang saloobin subalit wala ito sa lugar para pagsabihan ang sinumang miyembro ng Senado kung ano ang dapat bigyan ng prayoridad at hindi.

“Well, karapatan niyang sabihin iyon pero para sa akin wala siya sa lugar na pagsabihan sinumang miyembro ng Senado kung ano ang prayoridad sa isip nila at ano ang dapat nilang hindi magiging prayoridad,” sabi ni Escudero sa isang press conference nitong Biyernes, Hulyo 19.

“Siyempre, siya ang tinatamaan at inaatake dito sa isyung ito. Unawain natin na kailangan niyang ipagtanggol palagi ang sarili niya. Pero hindi rin niya puwedeng ipuwersa ang kanyang personal na interes at kaisipan sa interes at pananaw ninuman higit pa sa sinumang miyembro ng Senado,” dagdag pa niya.

Kaugnay nito, sinabi ni Escudero na ang pagtatago ni Guo sa Senado ay nangangahulugan lamang na may itinatago o `di kaya’y mayroong iniiwasan ito.

“Well, may prinsipyo sa batas na flight is evident of guilt. Ang kawalan ng kagustuhang sumuko at boluntaryong magpakita at sumagot sa mga simpleng katanungan, bagaman hindi s’ya pinepuwersang umamin ay pagpapakita na marahil ay may itinatago s’ya, may iniiwasan s’ya at meron syang mga katanungan na ayaw sagutin o harapin,” sabi ni Escudero.

Paglilinaw pa ni Escudero na ang arrest warrant ng Senado laban kay Guo at iba pang personalidad hindi para parusahan sila bagkus matiyak na dadalo sa imbestigasyon ang sagutin ang tanong na ibabato sa kanila tungkol sa isyu ng ilegal na POGO.

Kinuwestiyon din ng senador kung bakit tuwing may mga ganitong usapin sa Senado ay laging sinasabi ng mga ipinatatawag nila sa pagdinig na sa proper forum na lamang sila haharap.

“Narinig na natin ‘yan, ‘di ba? Tapos nung nag-issue ng warrant ‘yung korte, hindi rin naman nagpakita roon. So ‘wag na tayo magulat kung saka sakali sa mga ganyang uri ng hirit o salita kaugnay ng hindi pagdalo o pagdalo sa Senado o sa pagdinig man ng korte kapag may naisampa nang kaso,” dagdag pa ng senador. (Dindo Matining)