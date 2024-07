Lithuanian Tauras Jogela reinforcement ng Beermen

PAHIYANG ang San Miguel Beer sa PBA Season 49 Governors Cup.

Lumihis ang Beermen sa nakagawian, humugot ng European import sa katauhan ni Lithuanian Tauras Jogela.

Nakalitsang 6-foot-6 at pasok sa import height limit ang 31-year-old, nagpa-draft sa NBA noong 2015 pero hindi natawag.

Huling naglaro para sa CBet Jonava team sa Lithuanian Basketball League nitong 2023-24 kung saan siya nag-average ng 10.5 points, 4.1 rebounds at 2.0 assists.

Naging MVP rin si Jogela sa FIBA Europe Under-16 Championship noong 2009.

Makakatuwang ni Jogela sa gitna ng SMB si seven-time MVP June Mar Fajardo, kasama si Mo Tautuaa.

Sa first round ng nakaraang PBA Draft, tinawag ng San Miguel bilang 12th pick si Avan Nava at si Abdul Wadud Sawad sa third round (36th overall).

Misyon na bumawi ng Beermen matapos isurender ang korona ng Philippine Cup sa Meralco.

Kampeon ng Commissioner’s Cup ang San Miguel pero 2015 pa sila huling naghari sa Governors.

Nasa Group B ang SMB kasama ang Ginebra, Rain or Shine, Phoenix, Blackwater at NLEX. Sa Group A ang TNT, Magnolia, NorthPort, Terrafirma, Converge at Bolts. (Vladi Eduarte)