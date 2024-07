Kris mas lalong sumigla sa pagbabalik ng mga anak

Nakakatuwa na magkakasama na uli sa Orange County, California ang mag-iinang Kris Aquino, Joshua, at Bimby.

Nauna kasing umuwi ng Pilipinas ang panganay ni Kris at sumunod naman ang kanyang bunso.

Pero sa ngayon nga ay nakabalik na sa Amerika ang magkapatid na Joshua, Bimby.

Sabi ng ilang malalapit kay Kris, ikinatuwa ng Queen of All Media na hindi lang si Bimby ang bumalik sa Amerika at kapiling na niya uli. Sobrang masaya rin daw si Kris na pati si Joshua ay bumalik na.

Sey nga ng isang katsikahan namin, obvious daw na mas masigla si Kris kapag kasama ang kanyang mga anak.

Samantala, malaki raw ang pasasalamat ni Kris sa mga patuloy na nagdarasal para sa tuluyan niyang paggaling.

So nice!