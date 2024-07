Karera Tips Ni Jp Gonzales

July 20 2024 – Sabado

Metro Manila Turf Club Tanauan City Batangs

R01 – 6 Little Ms Saturday, 3 Kindra, 5 Panday Pira, 4 Brainchild

R02 – 4 Matikas, 3 I Under Oath, 7 Valued Friendship, 8 Snow White

R03 – 6 Blue Thunder, 9 Tough Feeling, 8 Cash Is King, 3 You Never Know

R04 – 5 Maria’s Legacy, 11 Blame The Ghost, 10 Sultanov, 6 Golden Jaraywa

R05 – 2 Hombre/Sampaloc’s Pride, 7 Oktubre Katorse, 12 Carried Away, 5 Kentucky Rain

R06 – 3 Easy Way/Saratoga Chrome, 1 Parisian Life/Open Billing, 9 Asiong/Batang Cabrera, 4 Cam From Behind

R07 – 7 Chocolate Thunder, 2 Charm Campaign, 3 Follow Da Ruler, 9 Work From Home

R08 – 3 Caring Melody, 6 Static, 9 I Tell You, 2 Mano Po

Solo Pick: Chocolate Thunder, Caring Melody

Longshot: Maria’s Legacy