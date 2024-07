Joshua Garcia, Julia Barretto wish maging forever ang friendship

Lahat na yata ng klase ng tanong tungkol sa mag-ex ay naitanong na kina Julia Barretto at Joshua Garcia.

Kesyo nagpaalam daw ba sa mga present partners nila bago magtrabaho ulit together. Kesyo nag-usap daw ba nang masinsinan bago sumalang sa harap ng camera to talk about anything unresolved.

Ang tinutukoy ay ang reunion movie nilang ‘Un/Happy For You’.

Pero para sa JoshLia, hindi nila kailangang gawin ang mga ‘yon.

“I feel like parang may understanding na kami even if we don’t talk about it,” lahad ni Joshua.

“Parang okay na sa amin. Parang happy na kami sa position namin sa buhay ngayon. Ang gusto nalang naming mangyari ngayon is ma-retain ‘yung friendship namin. Iba na rin ‘yung understanding namin sa isa’t isa, eh.”

Madalang kasi ang mga mag-ex, lalo na sa showbiz, ang nagiging magkaibigan o kahit civil man lang. O kaya naman ay dekada ang inaabot bago nila kayaning harapin ulit ang isa’t isa na wala ng bitterness. But sa case ng JoshLia, para kasing ang gaan lang ng lahat.

In fact, bukod sa they’ve got their second wind as friends, proud na proud pa silang dalawa for one another dahil sa mga na-achieve nila after nilang maghiwalay noong 2019 after a two-year relationship.

Si Joshua ay naging most sought after leading man sa mga teleserye; habang si Julia naman, sa kanyang paglipat sa Viva Artists Agency, ay mas nahulma ang pagiging aktres by doing risqué roles. Kapwa rin sila humataw sa mga endorsements.

“Sobrang proud ako kay Josh,” say ni Julia, alternately addressing Josh directly and the interviewers. “Nakaka-proud kasi he’s really learned to… you’ve really become confident. Confident in the sense na mas kilala na niya sarili niya ngayon. Mas secured na siya sa pagkatao niya ngayon. He knows what he wants. He knows what he doesn’t want. Parang mas kilala na niya ‘yong sarili niya, mas love na niya ang sarili niya. So, it’s so nice to see how he has evolved into the man that he is today. So, proud ako sa’yo. I’m happy for you for all that you have achieved.”

“Gusto ko kung paano siya ngayon,” sagot naman ni Josh sa mga papuri ni Julia. “Na-proud ako kung paano niya i-trato ‘yong trabaho ngayon. Well, before, sobrang respeto rin niya. Pero iba na ‘yong atake namin ngayon sa work, eh. Mas detalyado na siya. Ibang-iba na eh, ‘no? And I’m proud of you.

“I’m happy for you sa lahat nang na-achieve mo rin. Ako kasi ang happy ko kasi ang ganda nung mga pelikula niyang ginagawa, ‘yong track ng pelikula na ginagawa mo. I’m happy for you na ang ganda ng mga decisions mo.”

Sana all exes nagiging friends, di ba? At nakakakilig pa rin.

Anyway, ang JoshLia reunion movie na ‘Un/Happy For You’, directed by Petersen Vargas for Viva Films and Star Cinema, ay mapapanood na sa August 14 in cinemas nationwide. (Anna Pingol)