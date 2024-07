Jennylyn Mercado wala pang balak magbuntis uli

Ni-reveal nga ni Jennylyn Mercado sa isang panayam na wala pa silang balak ni Dennis Trillo na sundan ang kanilang mga anak.

Natanong nga si Jennylyn sa isang interview tungkol sa plano raw nilang pagma-migrate at pagbili ng bahay sa ibang bansa noon. Nilinaw ni Jenn na natuloy naman daw silang bumili ng property abroad pero ‘yun ay hindi para mag-migrate. Para raw subukang magkaanak.

Sey nga ni Jen, hirap daw siya noong magbuntis at nakailang try rin siya dito sa Pilipinas pero wala umanong nangyari.

“So nag-decide kami na pumunta sa ibang bansa para subukan kung paano nila ginagawa ‘yung IVF.”

Ang IVF nga o in vitro fertilization ay isang fertility treatment kung saan nagha-harvest ng egg o sperm at pinagsasama sa isang laboratory. Nakakatulong nga ito para sa mga taong hirap magbuntis across the globe.

Ang plano pa nga raw noon ni Jen ay humanap ng surrogate mother para hindi umano maapektuhan ang kanyang pagtatrabaho habang hinihintay ang baby.

Ni-reveal din ni Jenn na tagumpay nga silang nakapag-harvest ng ‘egg’ sa ibang bansa at kasalukuyan pa ring naka-freeze para kung gusto na nilang magka-baby uli.

Nang tanungin nga si Jen kung may balak na silang mag-baby ulit ay diretsahan niyang sinagot na wala pa silang plano.

Sey ni Jen, “Kasi maliit pa si Dylan, eh. ‘Yung bunso namin two years old pa lang so gusto kong mag-focus sa kanya. I-enjoy ‘yung childhood na kasama rin ako kasi hindi ko na na-experience ‘yun kay Jazz dahil kinailangan kong mag-work agad after kong manganak dahil nga single mom.”

Nakaka-amaze nga na sobrang humble ni Jen at na-mention niya pa ang struggles ng pagiging single mom noon, ha. Kaya hindi rin nakapagtataka kung bakit bet na bet siya ng entertainment press at ng President, CEO ng Beautéderm na si Miss Rhea Tan kung saan siya nga ang pinakabagong endorser!

Ang bongga! (Carl Balasa)