Nanawagan ang Alliance of Concerned Teachers (ACT) kay Department of Education (DepEd) Secretary Sonny Angara na huwag sundan ang mga maling diskarte ni Vice President Sara Duterte sa kagawaran.

Ayon sa alyansa ng mga guro, hindi na dapat maulit ang mga pagkakamali ni Duterte na nagtalaga ng mga retiradong military general sa DepEd.

“We strongly advise the incoming DepEd Secretary Sen. Angara against repeating the previous administration’s errors by appointing individuals, such as retired military generals, who lack the necessary background and commitment to education,” sabi ng ACT.

Saad sa pahayag ng ACT na isang pagkakataon naman ito kay Angara para bumuo ng sarili niyang grupo matapos na magbitiw sa DepEd ang mga opisyal na itinalaga ni Duterte kasunod ng pagbibitiw nito bilang miyembro ng gabinete.

Panawagan pa mga guro na bumuo sana si Angara ng isang team na tunay na makakatugon sa mga problema at iba pang isyu na kinakaharap ngayon ng sektor ng edukasyon.

Dalawang dating military general ang itinalaga ni Duterte nang umupo ito sa DepEd.

Kabilang sina DepEd Undersecretary for Administration Nolasco Mempin at Assistant Secretary for Administration Noel Baluyan.

Isang retiradong major general si Mempin habang brigadier general si Baluyan bago nagretiro sa serbisyo.

Pormal nang umupo si Angara sa DepEd noong Huwebes, Hulyo 19.