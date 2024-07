Hindi pa kasama si Piolo: Vic Sotto nag-shooting na ng MMFF movie

Mukhang super excited si Vic Sotto na makabalik sa Metro Manila Film Festival!

Ayon nga sa isang source, mas lalo raw ginanahan si Bossing Vic sa paggawa ng kanyang comeback entry matapos mapabilang sa inanunsyong first five official entries 50th MMFF ang pelikulang pagsasamahan nila ni Piolo Pascual.

Ngayong Biyernes ng umaga ang first shooting day ni Bossing Vic sa isang mala-palasyong lugar sa Metro Manila.

Mukhang special ang unang araw ng shooting ng ‘The Kingdom’ dahil wala raw ito sa mga araw na ibinigay ni Bossing Vic na puwede siyang mag-shooting.

Ang alam namin, tuwing Linggo, Lunes, at Martes lang ang ibinigay ng OG Dabarkad host na mga araw ng kanyang shooting. Pero pumayag nga siyang mag-shooting kahit Biyernes.

Wala kasing ‘Eat Bulaga’ tuwing Linggo at taped na tuwing Lunes at Martes ang show.

Puwede talagang mag-sacrifice si Bossing Vic sa MMFF movie niya with Papa P dahil isa rin siya sa mga producer ng pelikula. Co-producers din ng ‘The Kingdom’ ang APT Entertainment at MQuest Ventures, Inc.

Kuwento pa ng source, wala raw sa first shooting day si Piolo.

“Si Bossing Vic lang ngayon ang nag-shooting kasama talents. Whole day ito at hindi na siya makakapag-‘Eat Bulaga’. Dito kami sa Puerta Real Garden sa Intramuros,” tsika pa ng source namin.

Samantala, flinex na rin sa official Facebook page ng ‘Eat Bulaga’ at TVJ ang kanilang announcement tungkol sa Vic-Piolo MMFF movie.

Maging ang followers nga pala ni Bossing Vic ay excited na rin sa pelikulang ito dahil first time na gagawa ng isang family drama movie ang mister ni Pauleen Luna, pero hindi na raw bago ang ganitong genre sa Dabarkads dahil every year ay nagda-drama naman ang mga host ng ‘Eat Bulaga’ sa kanilang Holy Week special.

Dagdag pa ng source, maganda raw ang role ni Bossing Vic sa ‘The Kingdom’ at sigurado raw na mano-nominate ito at baka manalo pa raw ng acting award sa Gabi Ng Parangal ng MMFF.

‘Yun na!