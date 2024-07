MULING inalarma ng mga lokal na opisyal sa Albay ang mga residenteng malapit sa Bulkang Mayon matapos na magtala ito ng isang phreatic eruption o pagbuga ng usok at abo noong Huwebes nang gabi.

Sa inilabas ng Department of Science and Technology-Philippine Institute of Volcanology and Seismology (DOST-Phivolcs), na Eruption Notification Form, naitala ang phreatic eruption ng bulkan bandang alas-6:16 nang gabi.

Paliwanag ng Phivolcs, ang phreatic eruption ay pagbuga ng usok o steam bunga ng pag-init ng tubig sa ilalim ng lupa na nadikit o maaaring lumapit sa magma.

Sa ulat, wala pang isang minutong nagtagal ang pagbuga nito ng abo at usok na umabot sa taas na 656 talampakan o 200 metro.

“This notification is being issued as initial information on the volcano’s activity for the appropriate action of concerned agencies,”nakasaad sa abiso.

Nasa ilalim pa rin ng Alert Level 1 ang bulkan na senyales ng abnormal pa rin nitong kondisyon o pagtaas ng aktibidad nito na posibleng humantong sa pagsabog.

Pinagbabawal pa rin ang paglapit sa six-kilometer radius permanent danger zone para makaiwas sa panganib sakaling tuluyan itong pumutok.

Noong Hunyo ng nakaraang taon, itinaas sa Alert Level 3 ang bulkan dahil sa tsansang sumabog ito.

Bahagyang kumalma ang mga aktibidad ng bulkan sa paglipas ng mga buwankaya ibinaba ito sa Alert Level 1.