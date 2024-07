BINI nag-mask sa General Santos

Biyernes ng tanghali ay ginulat ng grupong BINI ang online world nang lumabas ang mga photo nila na mala-Jabbawockeez ang look nila sa airport.

Tila nga nang-aasar ang Nation’s Girl Group sa kanilang mga basher dahil almost 100% covered ang kanilang katawan sa kanilang suot na hoodie at jogger.

Pati nga ang kanilang mukha ay natatakpan din dahil sa maskarang suot nila na katulad nga sa look ng dance group na Jabbawockeez.

Pati nga ang mga staff at pamilya na kasama nila sa flight sa General Santos City ay balot na balot din.

Matatandaang nag-viral ang video nila sa airport sa Cebu kung saan pinulutan sila ng kanilang mga basher dahil sa kanilang usual airport look na naka-cap, shades, at face mask.

Sey nga ng mga basher, may attitude na ang P-pop idol girl group ngayong sikat na ang mga ito at pinagdadamutan nilang makita sila ng fans.

Pero natawa na lamang ang mga BLOOM, tawag sa fans ng BINI, dahil ganun naman madalas ang look ng idol group nila maski hindi pa sumisikat ang mga ito.

Supportive rin ang BLOOM sa tila nga pang-aasar ng BINI sa kanilang mga basher.

Sey ng isang BLOOM, “THE NATION’S GIRL GROUP OF THE PHILIPPINES, BINI! THE BIGGEST CLAPBACK IN HERSTORY, NEVER MESS WITH THEM!”

“THE FIRST P-POP GROUP EVER TO CLAP BACK AT HATERS, AND WHAT’S EVEN FUNNIER IS THEY DID IT AS JABBAWOCKEEZ,” post ng isang fan sa X (dating Twitter).

Dahil sa daming sumusuporta sa airport look ng BINI ay trending ngayon sa X ang #MaskShadesCap.

‘Yun na! (Byx Almacen)