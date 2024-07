Barbie bagay na host ng ‘Showtime’: Vice Ganda napraning sa unang halik

Super relate ang madlang people sa kwento ni Vice Ganda tungkol sa kanyang first kiss!

Chika ni Meme Vice sa segment na “Expecially For You,” napa-over think siya dahil best friend niya pa ang naging first kiss niya.

“Nakakapraning siya. Isip ka nang isip kung ano ibig sabihin noon? Anong iaarte niyo pag nagkita kayo ulit? Pag-uusapan niyo ba ‘yung halik na ‘yon o kung ano man ang nangyari sa inyo noong gabi na ‘yon?” sabi ni Vice.

Dagdag na sey pa n Vice, “Pag hindi pinag-usapan tapos walang nangyari parang ang sakit. ‘Yung naiiwan ka sa sarili mo na ang dami mong tanong.”

Pero siyempre, bahagi na lang ng ala-ala ni Vice ang halik na `yon, dahil very-very happy ang love life niya ngayon, at natagpuan na nga niya ang unconditional love sa partner niya na si Ion Perez.

Samantala, nakisaya rin sa “It’s Showtime” ang Kapuso star na si Barbie Forteza na game na nakipagsabayan kina Vice, Vhong, at Jhong pagdating sa hosting.

At hirit ng mga netizen, bagay si Barbie na maging isa sa mga host ng show nila Vice.

“Bagay talaga maging host si Barbie sa ‘It’s Showtime.’ Kahit saang segment, pwede siya ilagay.”

“It’s so refreshing to see Barbie all throughout the show.”

“Bagay kay Barbie mag-host. Sana mabigyan pa siya ng more chance at mas masaya kung kasama pa niya si David.”

“A breath of fresh air talaga pag nasa ‘It’s Showtime’ si Barbie. Iba rin kasi talaga ang warmth na nabibigay ng Showtime family mapa-guests or sa contestants man.”

Well, abangan kung sino pa ang surprise guest na makikisaya sa ‘It’s Showtime’. Ang saya lang makita na open for all Kapamilya at Kapuso star ang show, ha!

Aliw! (Dondon Sermino)